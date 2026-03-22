Αντιμέτωπος με πρόστιμα που ξεπερνούν τις 22.000 ευρώ βρίσκεται ένας 17χρονος μοτοσικλετιστής, ύστερα από καταδίωξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για έλεγχο, και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 17χρονος πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς και πεζούς, ενώ ταυτόχρονα διέπραξε σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαιώνοντας το σύνολο των παραβάσεων.

Το συνολικό ύψος των προστίμων υπερβαίνει τις 22.000 ευρώ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Με εντολή Εισαγγελέα, ο ανήλικος –ο οποίος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης– αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική αρχή για τα περαιτέρω.