Με τη συνδρομή drones, της εφαρμογής MyCoast και στοχευμένων αυτοψιών, οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντείνουν τους ελέγχους στις ελληνικές παραλίες.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, με τα υψηλότερα πρόστιμα να αγγίζουν τα 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τα 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο, παρά τη γενικότερη εικόνα αυξημένης συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Drones, MyCoast και πάνω από 1.500 αυτοψίες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι Κτηματικές Υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.

Για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως:

Drones για λήψη εναέριων πλάνων.

για λήψη εναέριων πλάνων. Η ψηφιακή εφαρμογή MyCoast , μέσω της οποίας οι πολίτες υποβάλλουν αναφορές.

, μέσω της οποίας οι πολίτες υποβάλλουν αναφορές. Τηλεφωνικές καταγγελίες στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες. Εξ αποστάσεως έλεγχοι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τον μεγαλύτερο όγκο καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.

Ωστόσο, καταγράφεται συνολικά χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών σε σχέση με προηγούμενα έτη, γεγονός που αποδίδεται στη μεγαλύτερη συμμόρφωση των επιχειρηματιών με τις διατάξεις του ν. 5092/2024. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης (4.870 απευθείας σε όμορες επιχειρήσεις και 3.130 μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών).

Οι συνηθέστερες παραβάσεις και τα πρόστιμα-σοκ

Οι κυριότερες παραβάσεις που διαπιστώνουν οι ελεγκτές αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού χωρίς σύμβαση, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της υποχρεωτικής πινακίδας.

Όπου διαπιστώνονται αυθαιρεσίες, τα μέτρα είναι αμείλικτα:

Ρόδος: Επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ (60.000 ευρώ για παρεμπόδιση πρόσβασης και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημόσιου κτήματος).

Επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και (60.000 ευρώ για παρεμπόδιση πρόσβασης και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημόσιου κτήματος). Ζάκυνθος: Σε τέσσερις επιχειρήσεις επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ στην καθεμία για παρεμπόδιση πρόσβασης. Σε άλλη επιχείρηση, για καταπάτηση παλαιού αιγιαλού, επιβλήθηκε πρόστιμο 72.490,60 ευρώ και πράξη διοικητικής αποβολής.

Σε τέσσερις επιχειρήσεις επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ στην καθεμία για παρεμπόδιση πρόσβασης. Σε άλλη επιχείρηση, για καταπάτηση παλαιού αιγιαλού, επιβλήθηκε και πράξη διοικητικής αποβολής. Καβάλα: Επιβλήθηκε πράξη άμεσης απομάκρυνσης και πρόστιμο 15.912 ευρώ σε επιχείρηση που λειτουργούσε χωρίς μισθωτική σύμβαση.

Επιβλήθηκε πράξη άμεσης απομάκρυνσης και σε επιχείρηση που λειτουργούσε χωρίς μισθωτική σύμβαση. Ηλεία: Επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 5.667,66 ευρώ για παρεμπόδιση πρόσβασης.

Επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και για παρεμπόδιση πρόσβασης. Χαλκιδική: Σε πέντε επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, ενώ δρομολογούνται τα υπόλοιπα προβλεπόμενα μέτρα.

Οι έλεγχοι των Κτηματικών Υπηρεσιών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα.