Σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Δήμο Αχαρνών βρίσκεται η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, μετά την καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο 100 ευρώ.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση των δασκάλων να κολλήσουν στην πρόσοψη του δημαρχείου φωτογραφικό υλικό που απεικόνιζε τις σοβαρές φθορές των σχολικών κτηρίων της περιοχής.

Κλειστές πόρτες και το «ραβασάκι» της δημοτικής αρχής

Η ένταση πυροδοτήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν εκπαιδευτικοί, γονείς και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο Αχαρνών σε μια προσπάθεια να συναντηθούν με τη διοίκηση και να συζητήσουν τα οξυμένα προβλήματα των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το σωματείο, η αντιπροσωπεία βρήκε το κτήριο με σβηστά φώτα και κλειστές πόρτες, χωρίς κανέναν εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής να τους υποδεχτεί. Ως αντίδραση, οι συγκεντρωμένοι ανάρτησαν με σελοτέιπ στον εξωτερικό χώρο τα αιτήματά τους μαζί με φωτογραφίες από τις κακοτεχνίες των σχολείων.

Η απάντηση του Δήμου ήρθε με τη μορφή προστίμου ύψους 100 ευρώ, με την αιτιολογία ότι το υλικό τοποθετήθηκε χωρίς προηγούμενη άδεια. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Συλλόγου, ο οποίος στην ανακοίνωσή του διερωτάται:

«Από πού ακριβώς να πάρουμε άδεια; Από αυτούς που έχουν αφήσει τα σχολεία μας ανοχύρωτα;».

Μέχρι στιγμής, η δημοτική αρχή δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη τοποθέτηση τόσο για το πρόστιμο όσο και για τις καταγγελίες.

Εικόνες εγκατάλειψης και τρωκτικά σε ειδικά σχολεία

Πέρα από την αντιπαράθεση για το πρόστιμο, το σωματείο φέρνει στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στις σχολικές υποδομές, επισημαίνοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή και η ασφάλεια μαθητών και εργαζομένων.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για πτώσεις σοβάδων, πλημμυρισμένους χώρους, σπασμένες τζαμαρίες, χαλασμένες πόρτες και βρύσες, προβλήματα στις τουαλέτες, ακατάλληλα προαύλια και χρήση λυόμενων αιθουσών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, όπου τους τελευταίους μήνες έχει διαπιστωθεί η παρουσία ποντικών.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Είναι ντροπή τον 21ο αιώνα να πέφτουν σοβάδες, να υπάρχουν τρωκτικά και να μην υπάρχει κανένα προληπτικό μέτρο. Φοβόμαστε πολύ μήπως θρηνήσουμε θύματα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς».

Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και κλιμάκωση των δράσεων

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κατήγγειλε παράλληλα τη στάση της δημοτικής αρχής, σημειώνοντας πως αρνείται συστηματικά να δεχτεί τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι το σωματείο είχε απευθυνθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας την υπόσχεση για σύγκληση ειδικής συνεδρίασης αποκλειστικά για τη σχολική στέγη, η οποία ωστόσο δεν έγινε ποτέ.

«Ο Δήμος έχει παρατήσει τις σχολικές μονάδες στην τύχη τους», δηλώνει ο κ. Παπαγιαννόπουλος.

Ξεκαθαρίζοντας ότι το πρόστιμο δεν πρόκειται να ανακόψει τη δράση τους, οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για νέο κύκλο κινητοποιήσεων, επιδιώκοντας να ανοίξουν το μέτωπο πέρα από τα στενά όρια της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Όπως προανήγγειλε ο κ. Παπαγιαννόπουλος: «Μαζί με τους γονείς θα κλιμακώσουμε τις ενέργειές μας. Θα κάνουμε και άλλες παραστάσεις διαμαρτυρίας. Θα καλέσουμε τους πάντες. Τοπικούς φορείς, οργανώσεις, σωματεία».