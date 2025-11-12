Πρόστιμο «μαμούθ» επιβλήθηκε σε 63χρονο στη Δονούσα έπειτα από καταγγελία για βασανισμό ζώων , γεγονός που οδήγησε σε έφοδο της αστυνομίας σε κλειστούς χώρους, στους οποίους ζούσαν 58 υποσιτισμένες γάτες.

Καταγγελία, έφοδος της αστυνομίας και πρόστιμο «μαμούθ»

Οι Αρχές έλαβαν καταγγελία για βασανισμό γατιών, σύμφωνα με την οποία ο 63χρονος τα είχε κλειδωμένα και υποσιτισμένα σε κλειστούς χώρους, ιδιοκτησίας του. Η αστυνομία προχώρησε σε έφοδο σε παλιά, κλειστά ενοικιαζόμενα δωμάτια και παλιό εστιατόριο, μέσα στα οποία είχε περιορίσει περί τις 58 γάτες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ και οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν προκαλούν σοκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τελικό ποσό αναμένεται να υπερβεί τα 1.740.000 ευρώ, μόλις βεβαιωθούν οι επιπλέον παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίων υγείας των ζώων, έλλειψη τσιπ κ.λπ.

Σημειώνεται ότι ο 63χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για αντίστοιχους λόγους στο Μοσχάτο, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία της Νάξου με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Κ. Κ.

Πηγή: Με πληροφορίες από ΕΡΤ