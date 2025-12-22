Στις 9 Νοεμβρίου του 2025, η Μαρία Καρυστιανού έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη «Ζούγκλα» και στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη συνέντευξη στην οποία μίλησε για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα.

Κατά τη διάρκεια στης συζήτησης, είχε δείξει καθαρά πως είναι πλέον έτοιμη να επωμιστεί τον ρόλο του πρωταγωνιστή σε μία κινηματική διαδικασία, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως η ενασχόλησή της με τα κοινά αποτελεί πλέον καθήκον και υποχρέωσή της, ώστε να συμβάλει στην αποκατάσταση ενός Κράτους Δικαίου, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και στην διαμόρφωση θεσμών που θα είναι απόλυτα σεβαστοί από τους πολίτες.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Δείτε όλη τη συνέντευξη: