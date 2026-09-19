Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην παραλία Κλήμα της Αίγινας, η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. (Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών) απέστειλε επιστολή προς τα Υπουργεία Υγείας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καταθέτοντας πρόταση για την παρουσία απινιδωτών στις οργανωμένες και πολυσύχναστες παραλίες, καθώς και σε τουριστικές περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Ακολουθεί η επιστολή του προέδρου της Ένωσης, Γιώργου Βάλλη:

«Προς:

1.Μέγαρο Μαξίμου – Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

2.Υπουργείο Εσωτερικών

3.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

4.Υπουργείο Υγείας

Κοιν.:

5.Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

6.1η – 9η Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

7.Περιφέρεια Αττικής

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Με αφορμή το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο απώλειας ανθρώπινων ζωών από πνιγμό και, ειδικότερα, το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην παραλία Κλήμα της Αίγινας, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση για την ενίσχυση της πρόληψης και της άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών στις παραλίες.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα απαιτεί πρόληψη, κατάλληλη προετοιμασία και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε τη θέσπιση ενός σαφούς και ενιαίου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει:

Επιστολή του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών

1. Υποχρεωτική ύπαρξη Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) Σε κάθε οργανωμένη παραλία ή σε τουριστικές επιχειρήσεις όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών, να υπάρχει υποχρεωτικά πιστοποιημένος και λειτουργικός Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ), τοποθετημένος σε εμφανές και άμεσα προσβάσιμο σημείο.

Παράλληλα, να προβλέπονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη συντήρηση, τον τακτικό έλεγχο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του εξοπλισμού.

Να εξεταστεί, επίσης, η δυνατότητα τοποθέτησης απινιδωτών και σε οργανωμένες παραλίες όπου σήμερα δεν υπάρχουν, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα ή σε σημεία όπου υπάρχει δυσκολία άμεσης πρόσβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

2. Πιστοποιημένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες Οι ναυαγοσώστες που επιχειρούν στις οργανωμένες παραλίες να διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση και επικαιροποιημένη εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών, στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και στην αντιμετώπιση περιστατικών πνιγμού.

Η διαρκής εκπαίδευση και η επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός περιστατικού κατά τα κρίσιμα πρώτα λεπτά.

3. Ενίσχυση της ασφάλειας στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής Παράλληλα, η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. έχει ήδη αποστείλει σχετικά αιτήματα προς τις αρμόδιες Αρχές για την υποχρεωτική ύπαρξη Αυτόματου Εξωτερικού

Απινιδωτή στον εξοπλισμό όλων των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, ως ένα ακόμη σημαντικό μέτρο πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Η ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισμού, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση των πληρωμάτων, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε ένα επείγον περιστατικό μέχρι την άφιξη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Η πρόληψη, η ναυτοσύνη, η σωστή εκπαίδευση, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση παροχή βοήθειας αποτελούν βασικούς πυλώνες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για θεσμικό διάλογο και περαιτέρω συνεργασία, καταθέτοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της από τον χώρο της θάλασσας και του επαγγελματικού

yachting.

Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση όλων μας.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης

Διδάκτωρ Maritime Risk and Crisis Management»