Περισσότερες από 11.500 καταγγελίες έχουν υποβληθεί στο MyCoast, την πλατφόρμα για παράνομη κατάληψη παραλιών, από την έναρξη της νέας τουριστικής και παραθεριστικής σεζόν τον Μάρτιο.

Αφορούν, μεταξύ άλλων, παράνομη κατάληψη της ακρογιαλιάς από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη, αλλά και έλλειψη υποδομών πρόσβασης στις παραλίες για άτομα με αναπηρία.

Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και στις καταγγελίες, καθώς τόσο εκείνη, όσο και η Ανατολική Αττική φιγουράρουν ψηλά στις παρατυπίες που έχουν να κάνουν με τον αιγιαλό.

Η εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει δεχτεί περισσότερες από 11.500 καταγγελίες σε όλη τη χώρα. Από αυτές οι 2.443 έχουν γίνει στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην Ανατολική Αττική.

Στην Ανατολική Αττική οι καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες, αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφεται και η Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής MyCoast. Οι περισσότερες εκ των οποίων στο Νομό Χανίων.

Ο χάρτης με τις περισσότερες παραβάσεις, μεταξύ άλλων περιοχών, συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, η Μεσσηνία και την Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.