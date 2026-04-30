Ημέρα πληρωμών για τους εργαζόμενους η σημερινή και παραμονή της εργατικής Πρωτομαγιάς, με το δυναμικό της χώρας να «απολαμβάνει» την ενσωμάτωση της νέας αύξησης στον κατώτατο μισθό, που είναι γεγονός από την 1η Απριλίου και πιστώνεται στις σημερινές πληρωμές.

Οι οικονομικοί αναλυτές ωστόσο, εκτιμούν ότι το ράλι στην ενέργεια και τα καύσιμα και η άνοδος στις τιμές των τροφίμων θα ροκανίσουν την όποια διαφορά και πιθανότατα -βοηθούντος του πληθωρισμού- δεν θα φτάσουν καν να καλύψουν τις «τρύπες» στον οικογενειακό προϋπολογισμό του Έλληνα.

Οι μισθοί στην Ελλάδα, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών, παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ που διαθέτουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό. Ο βασικός μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας υπολογίζεται στα 968,33 ευρώ (με αναγωγή των 14 μισθών σε 12), απέχοντας πολύ από χώρες όπως το Λουξεμβούργο (2.637,79€), η Ιρλανδία (2.281,50€) και η Ολλανδία (2.193,36€).

Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 920 ευρώ μικτά (περίπου 772 ευρώ καθαρά). Παρά την αύξηση αυτή κατά 30% σε σχέση με το 2015, ο ρυθμός ετήσιας αύξησης (περίπου 3%) υπολείπεται άλλων χωρών της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία που καταγράφει αυξήσεις άνω του 14%, αφήνοντας ουσιαστικά τον Έλληνα ουραγό στα εισοδήματα και αντίστροφα πρωταθλητή στους φόρους.

Η απόκλιση γίνεται ακόμη πιο εμφανής στο επίπεδο του μέσου προσαρμοσμένου ετήσιου μισθού πλήρους απασχόλησης.

Ελλάδα: Ο μέσος ετήσιος μισθός φτάνει τα 17.013 ευρώ .

Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος: Διαμορφώθηκε στα 37.863 ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσιος από τον ελληνικό.

Σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις κατώτερες θέσεις, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία, ενώ υπολείπεται ακόμη και χωρών όπως η Ρουμανία (17.739€) και η Πολωνία (18.054€).

Η αγοραστική δύναμη και το πραγματικό εισόδημα του Έλληνα

Το πιο κρίσιμο στοιχείο για τον Έλληνα εργαζόμενο είναι η χαμηλή αγοραστική του δύναμη, η οποία ήδη από το 2024 βρισκόταν στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου (30% χαμηλότερα).

Το παράδοξο των αυξήσεων: Ενώ οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε κατά 0,9% από το 2024 (τελευταία στατιστικά της Eurostat). Αυτό συμβαίνει γιατί ο πληθωρισμός (3% τον Φεβρουάριο του 2026) και η αύξηση των φορολογικών συντελεστών (2,6%) “ροκανίζουν” τις αυξήσεις, αφήνοντας στους εργαζόμενους μικρότερη αγοραστική δύναμη.

Κόστος Διαβίωσης: Η ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα επηρεάζει εντονότερα την Ελλάδα λόγω της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης, με αποτέλεσμα η πραγματική αύξηση του εισοδήματος να είναι πολύ μικρή (1,5% για το 2026) σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Ατέλειωτες εργασιακές ώρες με …τελειωμένες αμοιβές

Η σύγκριση του Έλληνα εργαζόμενου και καταναλωτή με τον ευρωπαίο γίνεται ακόμη δυσμενέστερη αν συνυπολογιστεί ο χρόνος εργασίας: Οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην ΕΕ, με μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα, έναντι 36 ωρών του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καταρρίπτοντας τον άδικο τίτλο που προ ετών τους «φόρεσε» ο αλησμόνητος Σόιμπλε.

Το 73,9% των Ελλήνων εργάζεται πάνω από 40 ώρες εβδομαδιαίως, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα πρώτη στην υπερεργασία και το εργασιακό burnout.

Παράλληλα, η παραγωγικότητα ανά ώρα παραμένει χαμηλή (23€) σε σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία (70€) και η Δανία (89€).

Συνοπτικά, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό υψηλών ωρών εργασίας, χαμηλών αποδοχών και μειωμένης αγοραστικής δύναμης, με το χάσμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να παραμένει μεγάλο παρά τις επιμέρους αυξήσεις.

Τα στοιχεία για τις ώρες εργασίας στην Ελλάδα

Τα στατιστικά στοιχεία, βασισμένα κυρίως σε έρευνες της Eurostat, δείχνουν ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, με το εργασιακό περιβάλλον να χαρακτηρίζεται από έντονη υπερεργασία και υψηλά επίπεδα εξουθένωσης (burnout).

Αναλυτικότερα, τα δεδομένα δείχνουν τα εξής:

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 36 ώρες. Η διαφορά των 3,8 ωρών από τον μέσο όρο της ΕΕ αντιστοιχεί εβδομαδιαίως σε σχεδόν μία επιπλέον ημέρα οκτάωρης απασχόλησης. Σε σύγκριση με χώρες όπως η Ολλανδία, όπου οι ώρες εργασίας είναι μόλις 32,1, η απόκλιση είναι ακόμη πιο χαοτική.

Το 73,9% των Ελλήνων εργαζομένων ζει σε καθεστώς υπερεργασίας, δουλεύοντας πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα ενώ το 25% των εργαζομένων (το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη) εργάζεται στην κύρια εργασία του πάνω από 45 ώρες εβδομαδιαίως. Στην κατηγορία άνω των 50 ωρών, η Ελλάδα καταγράφει ποσοστό 12,4%, σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (6,5%).

Τα δεδομένα κατατάσσουν τη χώρα 1η παγκοσμίως στο εργασιακό burnout σύμφωνα με έρευνες ενώ το 59% των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει καθημερινό στρες ή εξουθένωση. Οι δε ετήσιες ώρες εργασίας στην Ελλάδα υπολογίζονται σε περίπου 2.035.

Το Παράδοξο της Παραγωγικότητας

Παρά τις εξαντλητικές ώρες, η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, στα 23€. Και αυτό συμβαίνει καθώς οι υπερβολικές ώρες εργασίας οδηγούν σε κόπωση, αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και τελικά σε μείωση της αποδοτικότητας.

Συνοπτικά, η Ελλάδα εμφανίζει μια εικόνα «εργασιακού πρωταθλητισμού» σε ώρες απασχόλησης, ο οποίος όμως δεν συνοδεύεται από ανάλογες αμοιβές ή υψηλή παραγωγικότητα, οδηγώντας σε σοβαρά ζητήματα υγείας και ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.