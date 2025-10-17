Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Δραματικά στοιχεία για την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα αποτυπώνει έρευνα του ΚΕΠΕ, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου.

Το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) ανακοίνωσε το Δείκτη Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας, μέσα από έρευνα που έγινε σε δείγμα 3.076 μαθητών σε όλη τη χώρα, κατά το σχολικό έτος 2024–2025.

Τα στατιστικά στοιχεία για τον Δείκτη Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ που διαμορφώνεται στο 5,5%, αναδεικνύουν το πρόβλημα με τα «ροκανισμένα» εισοδήματα των νοικοκυριών που μαστίζονται από ακρίβεια, ανεργία και υψηλό κόστος σε διαμονή, δίδακτρα και διατροφή.

Μάλιστα, η Στερεά Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πολυδιάστατης παιδικής φτώχειας (8,56%), ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες: Αττικής, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων.

Ένα στα πέντε παιδιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζει κάποιο είδος φτώχειας

Με βάσει τα ποσοστά που καταγράφηκαν στην έρευνα ένα στα πέντε παιδιά, που συμμετείχαν αντιμετωπίζει κάποιο είδος φτώχειας.

Η Οικονομική Παιδική Φτώχεια στην Ελλάδα ανέρχεται στο 9,2%, ενώ η Μη Οικονομική Παιδική Φτώχεια στο 12,5%.

Ειδικότερα, υψηλότερη καταγράφεται η Οικονομική Παιδική Φτώχεια (21,1%) σε πολύτεκνες οικογένειες, σε αγροτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές (10,6%), και σε μονογονεϊκά νοικοκυριά με τη μητέρα ως επικεφαλής (25,7%) .

Αντίστοιχα, η Μη Οικονομική Παιδική Φτώχεια καταγράφεται ως υψηλότερη (14,2%) σε παιδιά της σχολικής βαθμίδας του Γυμνασίου.

«Συμπερασματικά -αναφέρει το ΚΕΠΕ- τα ευρήματα αναδεικνύουν την πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα και τη σημαντική διαφοροποίησή της ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών».