Θύμα ληστείας έπεσε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα η πρώην πρωταθλήτρια στίβου Ανδριάνα Φωτακοπούλου, όταν τρεις ανήλικοι της άρπαξαν την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητό της.

Η 50χρονη, μητέρα τριών παιδιών, είχε σταματήσει στη γέφυρα της περιμετρικής για να φωτογραφίσει το ηλιοβασίλεμα, επιστρέφοντας από το κοιμητήριο. Παρότι είχε κλειδώσει το όχημα, ένας από τους δράστες έσπασε το τζάμι και άρπαξε την τσάντα. Όπως κατήγγειλε, ο ανήλικος –ηλικίας περίπου 15-16 ετών– της πέταξε και πέτρα προκειμένου να την αποτρέψει, ενώ μαζί του ήταν δύο ακόμη παιδιά, μικρότερης ηλικίας.

Η ίδια καταδίωξε τρέχοντας τον δράστη, όμως έπεσε σε χαντάκι και τραυματίστηκε, με τους ανήλικους να διαφεύγουν προς κοντινό καταυλισμό Ρομά. Παρά το σοκ, κινήθηκε προς το σημείο ζητώντας να της επιστραφούν τουλάχιστον τα προσωπικά της έγγραφα.

