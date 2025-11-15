Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ελληνίδα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, που διαγωνίστηκε στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008, είναι μεταξύ των συλληφθέντων για τη μεγάλη απάτη των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ με θύματα πάνω από χίλιους πολίτες.

Η 37χρονη, με μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, φέρεται να γνώριζε για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ο αδελφός της ήταν από τα βασικά μέλη.

Ο ίδιος είναι προπονητής τένις και οι πληροφορίες των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθήνας αναφέρουν ότι έχει διαφύγει σε χώρα της Λατινικής Αμερικής όπου κάνει…. διακοπές εδώ και καιρό.

Αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση και είχαν γίνει «σκιά» του διαπίστωσαν ότι το καλοκαίρι «μοίρασε» τον χρόνο του στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ξοδεύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τα δύο αδέρφια είναι μεγαλωμένα στο Ψυχικό και, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ο προπονητής τένις φέρεται να έχει σχέση με μια υπόθεση αρπαγής ποσού μαμούθ από σπίτι της περιοχής, που άγγιξε το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες να εκδώσουν διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον προπονητή τένις, ενώ η 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, με διεθνείς διακρίσεις, είναι κρατούμενη και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις περιπτώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί, σε τουλάχιστον πέντε από αυτές τα ποσά που κατάφεραν να αρπάξουν από τα θύματα είναι πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ.

Όσον αφορά τα κέρδη τους, από τα ηγετικά στελέχη μέχρι τη χαμηλότερη βαθμίδα, οι Αρχές τους έβλεπαν να κάνουν «μεγάλη ζωή», με πολυτελείς διασκεδάσεις σε νυχτερινά κέντρα, ανακαινίσεις σπιτιών, αγορές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και να ξοδεύουν μεγάλα ποσά σε τυχερά παιχνίδια.