Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στη Βοιωτία που εξαπλώθηκε ως την Αττική, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του αιολικού πάρκου, και τον εργολάβο που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο άνδρες θα παραμείνουν κρατούμενοι στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών μέχρι την απολογία τους, ενώ αναζητείται ακόμη ο ιδιοκτήτης του πάρκου με τις ανεμογεννήτριες στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας που προκάλεσε την καταστροφική φωτιά.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Οι ανεμογεννήτριες που προκάλεσαν τη φωτιά στη Βοιωτία

Από την πρώτη στιγμή, τα Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρέθηκαν στο σημείο έναρξης της φωτιάς που ακόμα καίει οικισμούς μέχρι και τα Μέγαρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και εξαπλώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων στο Πόρτο Γερμενό, φέρεται να προκλήθηκε από δίκτυο ηλεκτροδότησης που ανήκει σε ιδιώτη και όχι στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από δίκτυο ρεύματος σε αιολικό πάρκο, το οποίο παρέχει ενέργεια για τη λειτουργία ανεμογεννητριών. Σημειώνεται πως στην ίδια περιοχή, πριν από έναν μήνα, είχε ξεσπάσει μια ακόμη πυρκαγιά, η οποία είχε κάψει συνολικά 60 στρέμματα.

Η «Ζούγκλα» έκανε αυτοψία στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά και το αναλυτικό ρεπορτάζ είναι εδώ.