Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη (21/1) ζήτησε και πήρε από την Εισαγγελία Μεσολογγίου, ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχικά κατάσταση, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Νωρίτερα, στα δικαστήρια Μεσολογγίου μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 51χρονου Προέδρου της Κοινότητας Λιθοβουνίου Αγρινίου, που βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Ο δράστης, έχει ομολογήσει από χθες την πράξη του.

Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται την ίδια ώρα η ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για αντίποινα.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Ο 44χρονος, που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του μέχρι τώρα υποστήριξε ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Το κίνητρο: Τι είπε στις Αρχές ο καθ΄ομολογίαν δράστης

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για την ερωτική αντιζηλία εξαιτίας της συζύγου του Κοινοτάρχη, ενώ όπως προκύπτει, από τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, δράστης και θύμα φέρονται να είχαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις.

Ο 44χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία με το θύμα.

Όπως υποστήριξε, η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον ίδιο. Μάλιστα είχε φύγει από το σπίτι της, μένοντας στην Πάτρα, μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Το κίνητρο: Τι λένε μαρτυρίες κατοίκων

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν δύο ανθρώπους που διατηρούσαν επί σειρά ετών στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική σχέση. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Το χρονικό του φονικού

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν χθες στις 9 περίπου το πρωί, στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του.

Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί.

Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε, ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή.

Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.