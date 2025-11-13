Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου ζήτησε και έλαβε ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, που κατηγορείται για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στα Βορίζια στο σπίτι του 27χρονου προφυλακισμένου Φραγκιαδάκη, τη νύχτα της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου.

Η έκρηξη που ακολούθησε έγινε απαρχή για το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς στο χωριό της Κρήτης τους τέσσερις τραυματίες και τις 2.000 σφαίρες που έπεσαν την 1η Νοεμβρίου, σοκάροντας κυριολεκτικά το πανελλήνιο.

Ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης 13/11 στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Εκεί ήταν και η μητέρα του, προκειμένου να του συμπαρασταθεί. Περνώντας μάλιστα από μπροστά της, ο 23χρονος φάνηκε σαν κάτι να της λέει.

Ο νεαρός συνελήφθη χθες όπως έγραψε το Cretalive, έξω από το νεκροταφείο του χωριού, όταν πήγε να επισκεφθεί τον τάφο του δολοφονημένου ξαδέρφου του, Φανούρη Καργάκη. Σε βάρος του 23χρονου υπήρχαν εξ αρχής υποψίες λόγω βιντεοληπτικού υλικού που περιήλθε στη διάθεση των αρχών.

Στην επίμαχη χρονική στιγμή, βάσει πληροφοριών από αστυνομικές πηγές, ο 23χρονος φέρεται να ανοιγοκλείνει το πορτ- μπαγκάζ αυτοκινήτου και να βάζει κάτι μέσα σε αυτό, λίγη ώρα πριν σημειωθεί η έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Εξαιτίας του σκότους, όμως που επικρατεί δεν διακρίνεται τι ακριβώς μετακινεί. Πάντως, ο ίδιος σύμφωνα με πηγές από το συγγενικό του περιβάλλον αρνείται κατηγορηματικά όσα του προσάπτουν. Σήμερα πήρε προθεσμία και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, θα βρεθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί.