Στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 10/07 οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που εμπλέκονται στον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος δίνει μάχη διασωληνωμένος στην εντατική του ΚΑΤ, μετά τον τραυματισμό του από τα πυρά τους.

Ο νεαρός δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου ενώ οι πραγματογνώμονες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 ευθείες βολές.

Στο σημείο έχουν εντοπιστεί συνολικά 13 κάλυκες από πυροβόλα όπλα, ενώ οι έρευνες φέρνουν στο φως στοιχεία που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άνοιξαν πυρ οι αστυνομικοί. Οι ένστολοι υποστηρίζουν ότι, επειδή είχαν χάσει την οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, έριξαν κυρίως προειδοποιητικές βολές στον αέρα, για να τον αναγκάσουν να σταματήσει και τρεις σε ευθεία.

Όμως, στον τοίχο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου όπου επιχειρούσε να ανέβει ο 20χρονος, εντοπίστηκαν τουλάχιστον έξι οπές από βολίδες, στα σημεία που ο νεαρός δοκίμασε να σκαρφαλώσει.

Στους δύο αστυνομικούς, που συμμετείχαν στο περιστατικό και έκαναν χρήση των όπλων τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και πήραν προθεσμία 48 ωρών για να απολογηθούν.

«Δεν είχε όπλο το παιδί»

Στο αστυνομικό μέγαρο βρέθηκε το πρωί η μητέρα του νεαρού για να δώσει κατάθεση. Αμέσως μετά η συνήγορος της, Μαρία Σφέτσου, δήλωσε ευθαρσώς ότι το παιδί δεν είχε μαζί του όπλο, την ώρα της καταδίωξης, όπως ειπώθηκε αρχικά.

Η ίδια εξήγησε ότι ο νεαρός που αντιμετωπίζε ελαφριάς μορφής νοητική υστέρηση είχε προηγούμενη τραυματική εμπειρία με αστυνομική βία και γι’ αυτό λειτούργησε παράλογα και άρχισε να τρέχει. Μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του είπε ότι οι εγκεφαλικές του βλάβες είναι μη αναστρέψιμες και αν ζήσει η ζωή του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Η ίδια επιφυλλάχθηκε να ζητήσει ιατρικές γνωματεύσεις από τα νοσοκομεία που μεταφέρθηκε ο νεαρός για τα τραύματα και τις βολές που δέχτηκε στο κεφάλι και το σώμα του από τους δύο αστυνομικούς.

Δείτε τις δηλώσεις της:

Προθεσμία 48 ωρών για την απολογία των αστυνομικών

Οι δύο αστυνομικοί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ναυπλίου. Εκεί έλαβαν προθεσμία 48 ωρών για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σε βάρος των δύο ενστόλων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα με τη δικαστική έρευνα, η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό.

Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου στο κεφάλι προήλθε από εξοστρακισμό της σφαίρας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Αργολικές Ειδήσεις» στο αστυνομικό μέγαρο συγκεντρώθηκαν ένστολοι για να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους