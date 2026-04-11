Η Μικρή Ανάσταση τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και λειτουργεί ως προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό στοιχείο της ορθόδοξης κληρονομιάς.

Οι πρώτοι κρότοι της Μικρής Ανάστασης ακούστηκαν στην Παναγία Φανερωμένη ή Ιερό Ναό των Ξένων, που βρίσκεται στο κέντρο της Κέρκυρας. Η λειτουργία ξεκίνησε, όπως συνηθίζεται λίγο μετά τις 6 το πρωί με πολυέλαιους και στασίδια να σείονται, ενώ στις 11:00 θα ακολουθήσει και το έθιμο με το σπάσιμο των μπότηδων.

Η «Γκλόρια» στη Ζάκυνθο

Πραγματοποιήθηκε και η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης. Στο βίντεο φαίνονται νεαροί να χτυπούν μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο.

Ο «ιπτάμενος ιερέας» στη Χίο

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου, όπου έγινε η πρώτη Ανάσταση από τον «ιπτάμενο ιερέα» που κάθε χρόνο πετά τα βάγια.

«Ταρακουνήθηκε » η Μητρόπολη Νάξου

Μοναδική ήταν και η ατμόσφαιρα στην Ιερά Μητρόπολη Νάξου, καθώς μετά το άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι ου κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι», ο ναός σείστηκε κυριολεκτικά, καθώς οι πιστοί χτυπούσαν και κουνoύσαν με δύναμη τα στασίδια.

Παράλληλα, οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κινούνταν στον ίδιο ρυθμό, αναπαριστώντας τον σεισμό που συνόδευσε την Ανάσταση του Χριστού.

