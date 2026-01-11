Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου».

Όπως ανακοινώθηκε, τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απηύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.

Η νέα σύνθεση του ΑΣΣ είναι η ακόλουθη: