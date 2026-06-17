Στην κορυφή της παγκόσμιας ψηφιακής καινοτομίας βρίσκεται από σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).

Η φοιτητική ομάδα AEGIS του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής επέστρεψε από την Κίνα έχοντας στις αποσκευές της το πρώτο βραβείο του παγκόσμιου τελικού «Innovation Track» στον αναγνωρισμένο διαγωνισμό «Huawei ICT Competition 2025-2026».

Η ελληνική ομάδα κατάφερε να αποσπάσει την ύψιστη διάκριση παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή πλατφόρμα διαχείρισης φυσικών καταστροφών, αφήνοντας πίσω της περισσότερους από 220.000 διαγωνιζόμενους φοιτητές από 100 και πλέον χώρες του πλανήτη.

Το οικοσύστημα «AEGIS»: Τεχνητή Νοημοσύνη και Drones στη διάσωση ζωών

Οι δημιουργοί της πλατφόρμας, οι τελειόφοιτοι φοιτητές Νικόλαος Α. Γεωργιτσογιάννης, Ελευθέριος Παγωνίδης και Βασίλειος Βερύκοκος, εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση της προηγούμενης νικήτριας του διαγωνισμού, Θεοδώρας Στάμογλου.

Συνδυάζοντας την ανάπτυξη λογισμικού, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Το σύστημα «AEGIS» αποτελεί μια πλατφόρμα έκτακτης ανάγκης που ενσωματώνει τρεις πυλώνες: Προγνωστική Τεχνητή Νοημοσύνη (Predictive AI), αυτόνομα drones και Δίκτυα Εκτός Σύνδεσης (Offline Mesh Networks).

Στόχος είναι η πλήρης υποστήριξη των διασωστών στο πεδίο και ο ιδανικός συντονισμός κατά τις πρώτες, κρίσιμες ώρες μετά από μια φυσική καταστροφή.

Η προετοιμασία της ομάδας υπήρξε πολύμηνη και περιλάμβανε απαιτητικές δοκιμές πεδίου και πτήσεις drones στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεχή υποστήριξη της Huawei ICT Academy του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στο Σενζέν και τα διεθνή εύσημα

Κατά τη διάρκεια του τελικού, η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από τον ειδικό αλγόριθμο «Aegis Algorithm» για την έξυπνη λειτουργία της πλατφόρμας, καθώς και από τη ζωντανή επίδειξη του συστήματος.

Η ομάδα είχε το δικό της περίπτερο (exhibition booth) στο Σενζέν, προσελκύοντας κορυφαία στελέχη της αγοράς και εξασφαλίζοντας επίσημες Επιστολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Letters of Interest) για μελλοντικές εμπορικές συνέργειες.

Στην διάκριση αυτή αναφέρθηκαν η Τζίνα Ανδρεάδη, Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην Γκουανγκτζού, με επίσημη συγχαρητήρια επιστολή της, υπογράμμισε τον μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και την επεκτασιμότητα της τεχνολογίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η καινοτομία αυτή θα εισαχθεί σύντομα στην παγκόσμια αγορά ως δημόσιο αγαθό. Επιπλέον ηPallavi Malhotra, Διευθύντρια του Huawei Talent Alliance Europe, δήλωσε εξαιρετικά υπερήφανη για την ελληνική ακαδημία, τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για το πώς τα νέα ταλέντα επιλύουν κρίσιμα προβλήματα καθημερινότητας και διάσωσης σε πραγματικό χρόνο.

Η ακαδημαϊκή υποστήριξη και το μήνυμα της ομάδας

Η επιτυχία αυτή φέρει τη σφραγίδα της επιστημονικής καθοδήγησης των καθηγητών του ΠΑΜΑΚ: του Κωνσταντίνου Ε. Ψάννη, διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Mobility2net (ο οποίος συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 1% των ερευνητών παγκοσμίως) και του Κωνσταντίνου Φούσκα, επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTO) και υπεύθυνου του UoM Huawei ICT Academy Lab. Καθοριστικός ήταν επίσης ο ρόλος της Huawei Ελλάδος, η οποία χρηματοδότησε και στήριξε το πρόγραμμα.

Για την AEGIS, η παγκόσμια αυτή αναγνώριση είναι μόνο η αρχή, καθώς επόμενος στρατηγικός στόχος είναι η πιλοτική εφαρμογή του οικοσυστήματος σε πραγματικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης.