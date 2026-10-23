Αύριο, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 19:00, το γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο υποδέχεται το 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Περίπου 300 εθελοντικοί φορείς και οργανώσεις από όλη την Αττική συναντώνται σε μια διοργάνωση που αναδεικνύει το έργο και τις πρωτοβουλίες τους σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων: από την παιδική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την υγεία έως την πολιτική προστασία, το περιβάλλον, τη συμπερίληψη, τον πολιτισμό και τη φιλοζωία.

Η ομιλία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 και θα ακολουθήσει περιήγησή του στα περίπτερα των οργανώσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις εθελοντικών ομάδων και απονομή τιμητικών επαίνων, από τις 15:00 έως τις 17:00 και θα ολοκληρωθεί με συναυλία, από τις 17:00 έως τις 19:00.