Aποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να περάσουν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες, που σκοπεύουν από σήμερα Δευτέρα 29/12 να κλείσουν και πάλι Τελωνεία, κομβικά σημεία του Εθνικού οδικού δικτύου ακόμα και παρακαμπτήριες οδούς, διευκολύνοντας όμως παράλληλα τους οδηγούς με άνοιγμα στις μπάρες των διοδίων.

Σήμερα θα υπάρξει νέα κλιμάκωση στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα, όπως είχε συμβεί και τις προηγούμενες μέρες. Εκτός από το μπλόκο των Μαλγάρων, σε συμβολικούς αποκλεισμούς θα προχωρήσουν οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας από σήμερα το απόγευμα. Εκεί βρίσκονται περίπου 200 τρακτέρ πάνω στην εθνική οδό και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ώρες.

Στο χορό των κινητοποιήσεων ξαναμπαίνει το μπλόκο στο Δερβένι, όπου θα υπάρξει συμβολικός αποκλεισμός του κόμβου πάνω στην Εγνατία Οδό, όπως γράφει το thespost.

Σε νέο αποκλεισμό όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης για τρεις ώρες, θα προχωρήσουν σήμερα Δευτέρα οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας. Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 7 το βράδυ, ενώ από αύριο Τρίτη οι αγρότες θα επιτρέψουν εκ νέου την κίνηση πάνω στην αερογέφυρα της Νίκαιας, για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, το απόγευμα αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, για να μοιράσουν έντυπο όπου θα εξηγούν τα αιτήματά τους, -όπως γράφει το onlarissa– ζητώντας τη στήριξη των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων.

Στην Εύβοια οι αγρότες θα προχωρήσουν σε εκ νέου αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού, από τις 18.00 έως τις 20.00.

Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας με την κυβέρνηση προκάλεσε ταλαιπωρία στις Εθνικές Οδούς για χιλιάδες οδηγούς, που καθυστέρησαν στο δρόμο της επιστροφής μετά τα Χριστούγεννα. Ενδεικτικό είναι ότι οι καθυστερήσεις στη διαδρομή από Θεσσαλονίκη για Αθήνα έκαναν το ταξίδι να φτάνει και τις 10-11 ώρες.