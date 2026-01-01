Πρωτοχρονιά στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες, που παραμένουν σταθεροί στις διεκδικήσεις των αιτημάτων τους για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, ενώ παράλληλα διατηρούν ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο, ώστε να μην παρεμποδιστεί η μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Κεντρικό σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων αποτελεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περίπου 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, επιδιώκοντας συντονισμό και κοινή γραμμή διεκδικήσεων.

Μοναδική εξαίρεση το ρήγμα που καταγράφηκε στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, μετά την ανακοίνωση ότι ορισμένοι εκπρόσωποι τάσσονται υπέρ της άμεσης έναρξης διαλόγου με την κυβέρνηση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται ταυτόχρονα οι διεργασίες σε άλλα μπλόκα της χώρας. Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο συνεδριάζει αύριο Παρασκευή, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών, οι οποίοι βρίσκονται εκεί επί 32 ημέρες. Στη συνέλευση αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη στάση που θα τηρήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι άλλαξαν την χρονιά δίπλα στα τρακτέρ, μαζί με τις οικογένειές τους. Παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ύψος του Μαρτίνου.

Τέλος, στον Έβρο, σε ένδειξη καλής θέλησης λόγω Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων. Η διέλευση των φορτηγών διεξάγεται κανονικά και χωρίς προβλήματα τόσο στους Κήπους, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όσο και στο Ορμένιο, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, έως και τις 2 Ιανουαρίου.