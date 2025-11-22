Μία χρονίζουσα υπόθεση, που αφορά στη διαμάχη δύο οικογενειών Ρομά στη Ρόδο, παίρνει πλέον, μετά από επτά χρόνια, τον τελεσίδικο δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς θα εκδικαστεί την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο Πρωτοδικείο της Κω.

Πρόκειται για την υπόθεση του τραυματισμού 13 μελών της οικογένειας Στηροκλέα, μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκαν με κυνηγετική καραμπίνα στις 31 Ιουλίου του 2018, από μέλη της οικογένειας Σαμπάνη, μετά από λογομαχία για οικογενειακούς λόγους που είχαν στον καταυλισμό των Ρομά, στο Καρακόνερο της Ρόδου, όπως καταγγέλλουν ο Βασίλειος Στηροκλέας (βασιλιάς των Ελλήνων τσιγγάνων και Παγκόσμιος Πρόεδρος του κοινωνικοπολιτικού κινήματος των Ρομά) και ο γιος του Δημήτρης Στηροκλέας, ο οποίος ήταν ένας από τους τραυματίες.

Το επίμαχο περιστατικό είχε συμβεί λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 31ης Ιουλίου του 2018, όταν μετά την λογομαχία που είχε προηγηθεί ανάμεσα σε μέλη των δύο οικογενειών Ρομά, άτομα της οικογένειας Σαμπάνη, με τέσσερα αυτοκίνητα -σύμφωνα πάντα με την καταγγελία των δύο μελών της οικογένειας Στηροκλέα- σταμάτησαν, περί στις 23:45 μ.μ. έξω από τον καταυλισμό στο Καρακόνερο και άνοιξαν πυρ με καραμπίνες, εναντίον των ευρισκόμενων στο σημείο μελών της καταγγέλλουσας οικογένειας και άλλων κατοίκων που βρίσκονταν εκεί.

Από τα σκάγια τραυματίστηκαν 13 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρόδου. Οι έξι από αυτούς αποχώρησαν άμεσα αφού δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι υπόλοιποι επτά παρέμειναν για νοσηλεία, χωρίς ωστόσο να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Δείτε φωτογραφίες ορισμένων εκ των τραυματιών

(Τα πρόσωπα των ανηλίκων τραυματιών είναι θολωμένα για ευνόητους λόγους – Από πλευράς των ενηλίκων τραυματιών υπήρξε συναίνεση δημοσίευσης των φωτογραφιών τους χωρίς θόλωμα)

Η συγκεκριμένη υπόθεση, λοιπόν, μετά από διαρκείς αναβολές θα εκδικαστεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο Πρωτοδικείο της Κω.

Ακούστε τι λέει στη «Ζούγκλα» ο Δημήτρης Στηροκλέας