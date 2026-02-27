Ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που καταγράφηκε στις 20 Φεβρουαρίου, στην Ευελπίδων, εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών. Όπως έγινε γνωστό, εκείνη τη μέρα, ο δικηγόρος Χ.Ο. εισήλθε σε αίθουσα του δικαστηρίου έχοντας πάνω του όπλο, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, αποδίδει το περιστατικό σε «λανθασμένη αντιμετώπιση του μεμονωμένου αυτού περιστατικού» και όχι σε κακές συνθήκες ασφαλείας στην Ευελπίδων.

Να υπενθυμίσουμε ότι το συμβάν έγινε γνωστό από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία εξηγούσε ότι ο δικηγόρος είχε το όπλο σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του, έτσι ώστε με κάθε κίνησή του να είναι ορατό από όλους τους παράγοντες της δίκης (δικαστές, δικηγόροι, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο, ο άνδρας έχει άδεια οπλοφορίας, κάτι που «είχε και κατά το παρελθόν διαπιστωθεί στο πλαίσιο προηγούμενων μεταβάσεών του στην πρώην Σχολή Ευελπίδων».

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου:

«Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό εισόδου Δικηγόρου στον χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων με όπλο και προς το σκοπό τοποθέτησης του ζητήματος που ανέκυψε στις ορθές του διαστάσεις, επισημαίνονται τα εξής:

Στις 20.2.2026, Πρόεδρος Ποινικού Δικαστηρίου διαπίστωσε ότι συνήγορος διαδίκου έφερε πιστόλι σε εμφανή θέση και ειδικότερα σε θήκη, τοποθετημένη γύρω από τη μέση του. Για τον λόγο αυτό του ζητήθηκε στη συνέχεια να παραδώσει το όπλο στους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία στην πύλη του Πρωτοδικείου Αθηνών, μέσω της οποίας είχε προηγουμένως εισέλθει πεζός, κάτι που έπραξε.

Περαιτέρω, προέκυψε ότι ο εν λόγω Δικηγόρος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας, γεγονός που είχε και κατά το παρελθόν διαπιστωθεί στο πλαίσιο προηγούμενων μεταβάσεών του στην πρώην Σχολή Ευελπίδων.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντί να του υποδειχθεί, όπως θα έπρεπε με βάση τις υφιστάμενες οδηγίες και κατά το παρελθόν είχε τηρηθεί, να τοποθετήσει το όπλο προς προσωρινή φύλαξη σε συγκεκριμένο χώρο ο οποίος έχει για το σκοπό αυτό προβλεφθεί από τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου και να το παραλάβει κατά την έξοδό του, του επιτράπηκε να εισέλθει με εκείνο στο εσωτερικό του Δικαστηρίου.

Κατά συνέπεια, οι εύλογες ανησυχίες που διατυπώθηκαν ακολούθως σε σχέση με τις επικρατούσες στο χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνθήκες ασφαλείας, για την εξασφάλιση των οποίων η Διοίκηση του Πρωτοδικείου καταβάλλει ιδιαίτερη μέριμνα, είναι στην πραγματικότητα αναντίστοιχες με τη λανθασμένη αντιμετώπιση του μεμονωμένου αυτού περιστατικού, ενώ παραγνωρίζουν και τη σημαντική συνεισφορά της Δικαστικής Αστυνομίας στην επαρκή φύλαξη του Πρωτοδικείου, όπου, ας σημειωθεί, ότι εισέρχονται από 8.000 έως 10.000 πολίτες καθημερινώς.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, Εφέτης».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που προηγήθηκε:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ιδιαίτερη ανησυχία οφείλει να ενημερώσει ως προς περιστατικό που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες σε ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου, ο οποίος παρίστατο σε ποινική δίκη, κατελήφθη να φέρει περίστροφο εντός του ακροατηρίου!

Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως από την Πρόεδρο που διεύθυνε τη διαδικασία, ο συνήγορος έφερε το όπλο σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του, με τρόπο ώστε με κάθε κίνησή του να είναι ορατό από όλους τους παρευρισκομένους παράγοντες της δίκης, μεταξύ των οποίων και τους δικαστές της συνθέσεως. Ακολούθως, μετά από διακοπή της διαδικασίας, με πρωτοβουλία της Προέδρου ζητήθηκε από τη φρουρά του Δικαστηρίου να ελέγξει τον ως άνω συνήγορο και ακολούθως το όπλο αφαιρέθηκε.

Πλην, όμως, το γεγονός καθ’ αυτό γεννά ουσιώδη ερωτηματικά αφενός ως προς τις συνθήκες ασφαλείας που υφίστανται εντός των δικαστικών καταστημάτων, τα οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους απολαμβάνουν και ειδικής μεταχείρισης στο νόμο περί όπλων και αφετέρου ως προς τις συνέπειες που έχει για την εικόνα της απονομής Δικαιοσύνης η αξιοποίηση εκ μέρους συνηγόρων των κενών ελέγχου, ώστε να οπλοφορούν επιδεικτικά εντός των ακροατηρίων, ακόμα κι αν υφίσταται άδεια οπλοφορίας.

Η αίσθηση ασφάλειας των παραγόντων της δίκης, εξασφαλίζεται μόνο με την πρόβλεψη και υλοποίηση κατάλληλων μέτρων προστασίας και όχι με την ανοχή σε ατομικές λογικές άγριας Δύσης, που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία τόσο της ίδιας της ακροαματικής διαδικασίας, όσο και εν γένει της απονομής Δικαιοσύνης».