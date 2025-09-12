Σημαντική απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης δίνει λύση σε δύο από τα πιο σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ιατροδικαστικές αρχές.

Αυτό το δύσκολο εγχείρημα επιχειρεί να φέρει εις πέρας το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με απόφαση του υπουργού Γιώργου Φλωρίδη, συστάθηκε πολυμελής επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί τα πρωτόκολλα λειτουργίας σε περιπτώσεις μαζικών θανάτων καθώς και τις διαδικασίες για τη μεταθανάτια διαχείριση αγνώστων ή αζήτητων σορών.

Η πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, καθώς μέχρι σήμερα η διαδικασία ταυτοποίησης και σύγκρισης γενετικού υλικού καθυστερούσε για μήνες, με αποτέλεσμα να παραμένουν άλυτες υποθέσεις και να ταλαιπωρούνται συγγενείς θυμάτων.

Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, στόχος είναι οι διαδικασίες να επιταχύνονται, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Στην προεδρία της επιτροπής τοποθετήθηκε ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής, Νίκος Καρακούκης.

Στα μέλη της συγκαταλέγονται προσωπικότητες με πολυετή εμπειρία, όπως ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ο πρόεδρος του Silver Alert Γεράσιμος Κουρούκλης, η εκπρόσωπος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Ειρήνη Ριζοπούλου και ο πολιτικός μηχανικός Φίλιππος Κυρίτσης.

Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης στελέχη από δημόσιες υπηρεσίες και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αξιωματικός του Λιμενικού, δικαστική ανθρωπολόγος, κοινωνική λειτουργός και αστυνομικός υποδιευθυντής.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά να διαμορφωθεί ένα ενιαίο, θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ταχύτερη και πιο ανθρώπινη διαχείριση τραγικών καταστάσεων, προστατεύοντας τόσο τη μνήμη των θυμάτων όσο και τα δικαιώματα των οικογενειών τους.