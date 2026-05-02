Μπορεί να είμαστε μια ανάσα από το καλοκαίρι, όμως πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα Σάββατο 2 Μάιου «ντύθηκαν» στα λευκά. Η κακοκαιρία «εξπρές» που ξεκίνησε την Πρωτομαγιά, έφερε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα στα ορεινά της χώρας να δούμε χίονι.

Οι εικόνες από Παρνασσό, Σέλι, Ορεινή Κορινθία, Λάρισα, Πήλιο και Σέρρες θυμίζουν χειμώνα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (02/05) σημειώθηκε παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας με -3,2 °C.

Στην Λάρισα, μπορεί να μην το έστρωσε, όμως οι κάτοικοι της πόλης είδαν τις στέγες τους χιονισμένες. Σημειώνεται πως το πρωί τα θερμόμετρα έδειχναν 0 βαθμούς, σοκαριστικό για τα δεδομένα της εποχής.

Στα λευκά «ντύθηκε» και η Ορεινή Κορινθία. Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς ξεκίνησε η πυκνή χιονόπτωση, με αποτέλεσμα να το στρώσει κανονικά. Το κρύο στη περιοχή είναι τσουχτερό.

Καλυμμένος με χιόνι ήταν και ο δρόμος από τον Φενεό προς τη Ζάχολη, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή Πρωτομαγιά θεωρείται η πιο ψυχρή των τελευταίων 136 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το 1890.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από Δευτέρα – Την Τρίτη τα 30άρια

Το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει σύντομα και θα «δούμε» την Άνοιξη και πάλι. Ήδη από αύριο το βράδυ προβλέπεται βελτίωση, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Από Δευτέρα η θερμοκρασία θα ανεβεί στους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και την εμφάνισή του θα κάνει ο ήλιος, υπενθυμίζοντας μας πως ο καλοκαίρι είναι κοντά.

Την Τρίτη αναμένεται αίθριος να είναι ο καιρός, με την θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας να κινείται από τους 24 ως και τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

