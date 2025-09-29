Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Νίκου Χαρδαλιά για την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δεσμών της Περιφέρειας Αττικής με τη νεολαία της Διασποράς, ομάδα μαθητριών και μαθητών, ηλικίας 14-16 ετών, από το Ελληνικό Σχολείο της Μελβούρνης επισκέφθηκαν το Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε πέρυσι με πρωτοβουλία του κ. Χαρδαλιά, δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές ελληνικών σχολείων και φοιτητές ελληνόφωνων πανεπιστημιακών τμημάτων του εξωτερικού να γνωρίσουν από κοντά τον πολιτισμό, την Ιστορία και τις παραδόσεις της χώρας μας, με σημείο αναφοράς την Αττική.

Τους μαθητές από τη Μελβούρνη υποδέχθηκε η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η οποία καλωσορίζοντάς τους, σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται αυτή η σύνδεση, ώστε να αισθάνονται οι απανταχού συμπατριώτες μας, ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα καλλιεργείται η αποδοχή και η υπερηφάνεια για τις ρίζες μας. Θέλουμε τα παιδιά του απόδημου ελληνισμού να γνωρίσουν όλα όσα αποτελούν μέρος της ιστορίας και της ταυτότητάς μας, να κατανοήσουν το ειδικό βάρος που κουβαλά η ελληνική καταγωγή. Μόνο μέσα από την παιδεία μπορούμε να διαμορφώσουμε συνειδητοποιημένους πολίτες, ικανούς να μεταφέρουν το θετικό μήνυμα της ελληνικής συνέχειας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρωπαϊκή οικογένεια».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Επίτροπος του Πολυπολιτισμικού Συμβουλίου Βικτώριας, Βασίλης Παπαστεργιάδης, ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής και όλους τους συντελεστές της δράσης. Όπως υπογράμμισε: «Νιώθω μεγάλη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα προγράμματα που θα μπορούσε να βιώσει κάθε νέος Έλληνας της διασποράς και είναι πραγματικά πολύ τυχεροί οι συμμετέχοντες που απολαμβάνουν αυτή την εμπειρία μέσα από την πρωτοβουλία και την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής».

Κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, οι ελληνόφωνοι μαθητές και φοιτητές συμμετέχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διάρκειας μίας εβδομάδας, με επισκέψεις σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, καθώς και σε ξεχωριστά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

Στη συνάντηση που είχαν με την Αναπληρώτρια Περιφερειάρχη οι μαθητές από τη Μελβούρνη μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και εκδήλωσαν τον ενθουσιασμό τους για τις φυσικές ομορφιές, τα μνημεία πολιτισμού, το υγιεινό κλίμα και τις ξεχωριστές γεύσεις της Αττικής. Μάλιστα, αρκετά παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν στην Ελλάδα για σπουδές ή ακόμα και για μόνιμη εγκατάσταση.

Επισημαίνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που μαθητές από τη Μελβούρνη συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, ενώ τον περασμένο Μάιο ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς υποδέχθηκε στην Αθήνα φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σαγκάης. Στρατηγικός στόχος του Περιφερειάρχη είναι το πρόγραμμα να εξελιχθεί σε θεσμό και να διευρυνθεί με τη συμμετοχή και άλλων ομογενειακών σχολείων και ελληνόφωνων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο.

Παρόντες στην επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι μαθήτριες και οι μαθητές της Μελβούρνης στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, ήταν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη, Δημήτρης Ταραζώνας.