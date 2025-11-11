Μαζική και δυναμική κινητοποίηση για τη δημόσια εκπαίδευση στην Πετρούπολη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου από την Ένωση Γονέων, με τη συμμετοχή γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων φορέων.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Πετρούπολης

«Η φωνή των παιδιών και των γονιών ακούστηκε δυνατά. Συνεχίζουμε!

Μαζική και δυναμική κινητοποίηση για τη δημόσια εκπαίδευση στην Πετρούπολη

Με τη συμμετοχή γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου η κινητοποίηση που ξεκίνησε από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης και κατέληξε στην πλατεία Ηρώων – Αγωνιστών 1821, με πορεία στη Λεωφόρο 25ης Μαρτίου και στους δρόμους της πόλης.

Η δράση οργανώθηκε έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου και στηρίχθηκε από την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Πετρούπολης, με τη συμμετοχή πολλών Συλλόγων Γονέων της πόλης.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν οι Σύλλογοι Γονέων των 4ου και 14ου Νηπιαγωγείων, καθώς και των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 9ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων, όπως επίσης και του 3ου ΓΕΛ Πετρούπολης.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Πετρούπολης κ. Γιώργος Τσιακίλος, ο Οργανωτικός Γραμματέας της Δ.Ο.Ε. και δάσκαλος του 4ου Δημοτικού κ. Αχιλλέας Ζορμπάς, ο κ. Παναγιώτης Σταυρόπουλος από το Δ.Σ. της Γ΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας καθώς εκπρόσωποι του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Πετρούπολης με επικεφαλής την κα Παπαδοπούλου Ρούλα.

Στο κλείσιμο της κινητοποίησης, εκτός από τη Γραμματέα του Συλλόγου Γονέων του 2ου Δημοτικού κα Μαίρη Ρήγα και τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Δημήτρη Πάκο, χαιρετισμούς απηύθυναν όλοι οι παραπάνω εκπρόσωποι φορέων, καθώς και η Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων του 5ου Δημοτικού κα Σταυρούλα Μπίσια και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 13ου Νηπιαγωγείου κα Ειρήνη Περγάρη.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ένωσαν τη φωνή τους, διατρανώνοντας το αίτημα για δασκάλους σε όλα τα σχολεία, ίσα δικαιώματα στη μόρφωση και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση για κάθε παιδί.

Η κινητοποίηση έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Τα σχολεία της Πετρούπολης δεν θα συμβιβαστούν με την υπολειτουργία και την αδιαφορία της Πολιτείας.

Οι ανάγκες των παιδιών μας δεν μπορούν να περιμένουν!

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Πετρούπολης χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή και τον παλμό της κινητοποίησης. Η παρουσία και η κοινή δράση απέδειξαν ότι όταν ενωνόμαστε, η φωνή μας ακούγεται δυνατά.

Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν: τα κενά στα σχολεία δεν έχουν ακόμη καλυφθεί και η υποστελέχωση συνεχίζεται. Ο μόνος δρόμος για να δοθούν λύσεις είναι η από κοινού, συντονισμένη αντίδραση γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μόνο μέσα από τη συλλογική μας διεκδίκηση μπορούμε να εξασφαλίσουμε το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας — ασφαλές, σύγχρονο και δημόσιο για όλους.

Η φωνή των παιδιών και των γονιών ακούστηκε δυνατά. Συνεχίζουμε!

Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Το ΔΣ της Ένωσης»