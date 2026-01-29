Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις που έπληξε την Πέμπτη την Ροδόπη και τον Έβρο. Μάλιστα, το απόγευμα ήχησε 112 που καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης να είναι σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών .

Η Πυροσβεστική παρείχε βοήθεια και απομάκρυνε ανθρώπους από σημεία όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού σε οχτώ περιπτώσεις, τέσσερις στον Έβρο και τέσσερις στη Ροδόπη.

Επιπλέον, προχώρησε και στις δύο Περιφερειακές Ενότητες σε δέκα αντλήσεις και σε τέσσερις κοπές δέντρων.

Λόγω της ποσότητας νερού διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αλεξανδρούπολης-Συνόρων, στην παραλιακή οδό Δίκελλων Μεσημβρίας και στην επαρχιακή οδό Φίλλυρας-Δοκού.

Κλειστά τμήματα του οδικού δικτύου στον Έβρο λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του Νομού λόγω των έντονων -κατά διαστήματα- βροχοπτώσεων.

Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης -για προληπτικούς λόγους- δεν θα λειτουργήσουν αύριο το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείου Απαλού καθώς και το γυμνάσιο ‘Ανθειας. Λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης κλειστές είναι η επαρχιακή οδός Αρδανίου-Ιτέας, οι ιρλανδικές διαβάσεις Αρδανίου-Καβησού και στο φυλάκιο Εγνατία. Επίσης λόγω της σημαντικής αύξησης της στάθμης των υδάτων στο χείμαρρο «Τσάι» στη Δημοτική Ενότητα Φερών οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας την προσέγγισή του.

Σημειώνεται πως οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν επηρεάσει τη λειτουργία του Αερολιμένα, ο οποίος παραμένει ανοιχτός και πλήρως λειτουργικός σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη, ο οποίος διευκρινίζει πως με απόφαση της αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιήθηκαν δύο πτήσεις προς Αλεξανδρούπολη λόγω καιρού.

Διακοπή της κυκλοφορίας σημειώνεται και σε σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου Σουφλίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παναγιώτη Καλακίκο εξαιτίας της έντονης και συνεχιζόμενης βροχόπτωσης διεκόπη η κυκλοφορία προς τον οικισμό της Δαδιάς καθώς και προς και από το τον οικισμό του Δερείου στο ύψος της γέφυρας Μπέλεϋ. Ο κ. Καλακίκος δηλώνει πως η δημοτική Αρχή παραμένει σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι δεδομένου πως τα προβλήματα είναι αναμενόμενα σε περιόδους βροχοπτώσεων σε αρκετούς οικισμούς του Δήμου μεταξύ των οποίων αυτών της Κορνοφωλιάς, του Φυλαχτού, του Προβατώνα, ενώ με το κλείσιμο της γέφυρας του Δερείου αποκόπτεται η κυκλοφορία από την Εθνική Οδό προς τους οικισμούς του ορεινού όγκου η προσέγγιση του οποίου είναι εφικτή μόνο μέσω του ορεινού οδικού δικτύου.

Την προσοχή -κατά τις επόμενες ώρες- των οδηγών που κινούνται στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο του Δήμου Ορεστιάδας εφιστά σε σχετική ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή καθώς όπως σημειώνει σε πολλά σημεία οι δρόμοι δεν είναι προσπελάσιμοι. Ειδικότερα μεταξύ των σημείων που χρήζουν προσοχής είναι:

-Ο κόμβος στην Εθνική Οδό για Βουλγαρία στην έξοδο για Ορμένιο-Πετρωτά (προσωρινά είναι κλειστός)

-Ο δρόμος Πάλλη-Πεντάλοφος, λόγω φερτών υλικών πάνω από τη γέφυρα (Περδικόρεμα)

-Ο δρόμος Δίκαια προς Κριό και Δίλοφο, λόγω φερτών υλικών

-Ο δρόμος προς Μικρή Δοξιπάρα και προς Ζώνη .

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου καταβάλλουν προσπάθειες αποκατάστασης, ενώ είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων σε ενδεχόμενη υπερχείλιση ποταμών και χειμάρρων στην περίπτωση συνέχισης των έντονων βροχοπτώσεων.