Προβλήματα σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ συσσώρευση υδάτων παρατηρείται σε σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής, όπως και στην επαρχιακή οδό Περατιάς – Πλαγιάς.

Επίσης, ανάλογα προβλήματα έχουν καταγραφεί σε περιοχές της Αμφιλοχίας, του Βάλτου και της Παλαίρου, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων επιχειρούν συνεχώς, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ