Με προβλήματα, μποτιλιάρισμα και ολισθηρότητα λόγω βροχής ξεκινά η εβδομάδα στρους δρόμους της Αττικής.

Η πτώση σκυροδέματος στην Αττική Οδό προκαλεί καθυστερήσεις 10′-15′ στις εξόδους για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.

Εκροή σκυροδέματος στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 10′-15′ στις εξόδους για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2025

Παράλληλα ο Κηφισός παρουσιάζει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο, με ουρές οχημάτων να σχηματίζονται από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην άνοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Ρέντη και φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία. Τροχαίο που έγινε λίγο μετά των σταθμών των ΚΤΕΛ έχει προκαλέσει «έμφραγμα». Αντίστοιχα αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται σε Κηφισίας και Μεσογείων καθώς και στην παραλιακή λεωφόρο.

Δείτε τον χάρτη κίνησης στο Λεκανοπέδιο: