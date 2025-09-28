Προβλήματα δημιούργησε στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς η κακοκαιρία η οποία «χτυπά» τη χώρα κυρίως από τα Δυτικά.

Όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr, τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν σήμερα Κυριακή, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο να έχει γεμίσει με επιβάτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νησί.

Έτσι εκατοντάδες επιβάτες έμειναν καθηλωμένοι στις αίθουσες αναμονής.

Λόγω τον έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, η αναμονή πρόκειται να διαρκέσει, και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής.

Τα έντονα φαινόμενα θα παρατηρούνται κυρίως σε Δυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά.

Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα πάντα με τα μετεωρολογικά δεδομένα δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα παρά μόνο νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την ερχόμενη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.