Προβλήματα παρουσιάζονται από νωρίς το πρωί στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια σε τμήμα της κύριας γραμμής να πραγματοποιούνται μέσω μίας μόνο τροχιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα της γραμμής μεταξύ των σταθμών «Πανεπιστήμιο» και «Ανάληψη», όπου η κυκλοφορία των συρμών διεξάγεται αποκλειστικά από την Τροχιά 1.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, στους σταθμούς «Πανεπιστήμιο» και «Ανάληψη» πραγματοποιείται μετεπιβίβαση, ενώ λόγω της κατάστασης έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές.

Το πρόβλημα φέρεται να παρουσιάστηκε περίπου στις 05:30, λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας του Μετρό.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής. Οι επιβάτες που κατευθύνονται από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» προς την «Ανάληψη» καλούνται να μετεπιβιβαστούν στον σταθμό «Ανάληψη» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.