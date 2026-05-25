Χωρίς τελειωμό τα προβλήματα για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, με ουρές και ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή είναι «Υποβαθμισμένη»: από το σταθμό «Δημοκρατίας» έως το σταθμό «Σιντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής.

«Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Συντριβάνι». Ο Σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός», καταλήγει η ανακοίνωση.

Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν κλείσει το μετρό της πόλης για έναν ολόκληρο μήνα, καθώς η βασική γραμμή θα παραμείνει κλειστεί από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών, στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς Καλαμαριά.

Για το σκοπό αυτό θα προστεθούν νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.