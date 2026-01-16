Έγγραφη αναφορά στον εισαγγελέα της Λάρισας κατατέθηκε σήμερα Παρασκευή 16/01 από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, με αίτημα να δοθεί το βιντεοληπτικό υλικό και να αναγνωριστούν οι υπαίτιοι του βανδαλισμού των τρακτέρ, των δύο αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Τρίτη.

«Μέλη της συντονιστικής του μπλόκου της Νίκαιας, προσήλθαμε σήμερα στον Εισαγγελέα Λάρισας και του καταθέσαμε έγγραφη αναφορά για προβοκάτσια, όπως θεωρούμε ότι έγινε στα τρακτέρ δύο συναδέλφων στο μπλόκο της Νίκαιας, που βρέθηκαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου», εξήγησε ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Ο Εισαγγελέας μας είπε ότι θα το θέσει στη διαδικασία του κατεπείγοντος έτσι ώστε να μη χαθεί το βιντεοληπτικό υλικό από την εταιρεία κι από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες για να μπορέσουμε κι εμείς να μάθουμε ποιοι προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια και να τους αποβάλουμε από το αγροτικό κίνημα», ενημέρωσε με την έξοδό του από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης. Δείτε τις δηλώσεις του από το larissanet: