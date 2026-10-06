Σε δυναμικό αποκλεισμό της εισόδου της Ιχθυόσκαλας Πάτρας προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου οι επαγγελματίες αλιείς της περιοχής, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους απέναντι στα οξυμένα προβλήματα που απειλούν την επιβίωση του κλάδου τους.

Οι συγκεντρωμένοι αλιείς έκλεισαν την πύλη του χώρου, παρεμποδίζοντας τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων που μετέφεραν εισαγόμενα αλιεύματα από την Τουρκία.

Με την ενέργειά τους αυτή εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στις αθρόες εισαγωγές που πιέζουν τις τιμές, διεκδικώντας παράλληλα την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη και προστασία της εγχώριας αλιείας.

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση αποτυπώνει τη βαθιά ανησυχία των αλιέων για το μέλλον του επαγγέλματός τους. Στην αιχμή των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η αβεβαιότητα που προκαλεί η επικείμενη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο, καθώς και το διαρκώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος των σκαφών, με κύριο αγκάθι την κατακόρυφη αύξηση στην τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου.

Από νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, ψαράδες κατέκλυσαν και το λιμάνι του Πειραιά, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό της πύλης Ε1 του Λιμένα.

Οι ψαράδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια με σκοπό να του παρουσιάσουν αναλυτικά τα θέματα πους τους απασχολούν.

Και στην Χαλκίδα την ίδια ώρα οι ψαράδες έκανα επ’αόριστον στάση εργασίας, η οποία ξεκίνησε από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Η κινητοποίηση είχε δυναμικό χαρακτήρα, καθώς οι συγκεντρωμένοι άναψαν καπνογόνα και προχώρησαν σε επαναλαμβανόμενες ηχητικές διαμαρτυρίες για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Από το Σαββατοκύριακο είχαν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη. Οι αλιείς του Θερμαϊκού πραγματοποίησαν αρχικά συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι της πόλης.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αριστοτέλους και ακολούθως με συλλαλητήριο και σύντομο αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης, στο ύψος της ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας.

Πηγή: tempo24