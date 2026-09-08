Στις καθυστερήσεις της ανακριτικής διαδικασίας, τις παραλείψεις που εμπόδισαν την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας, αλλά και στο κρίσιμο ζήτημα της πυρόσφαιρας επικεντρώθηκε ο Αντώνης Ψαρόπουλος στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος συγγενών θυμάτων και έχασε την κόρη του, Μάρθη, στην τραγωδία, περιέγραψε τις άγονες προσπάθειες που κατέβαλαν οι οικογένειες από την πρώτη στιγμή για να αναδειχθεί η αλήθεια.

«Η πυρόσφαιρα ήταν η αιτία θανάτου της κόρης μου»

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, υπογράμμισε ότι το φαινόμενο της πυρόσφαιρας ήταν η άμεση αιτία θανάτου για την κόρη του και τουλάχιστον άλλους 25 επιβάτες, στηρίζοντας το αίτημά του να διερευνηθεί σε βάθος από το δικαστήριο.

Παράλληλα, σημείωσε πως οι χειρισμοί κατά το στάδιο της ανάκρισης άφησαν σημαντικά κενά, τα οποία κάλεσε την έδρα να καλύψει στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Η εξέτασή του παρέμεινε ημιτελής και αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη ημέρα με τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.