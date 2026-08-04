Συνελήφθη στην Ψάθα ο αδελφός Αντιδημάρχου, ο οποίος όχι μόνο, έσπασε το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε την Κυριακή.

Ο αδελφός του Αντιδημάρχου, συνελήφθη στα πλαίσια του Αυτοφώρου, ενώ είναι και κατηγορούμενος για παραβίαση φυλασσόμενου χώρου και απείθεια.

Κλιμάκιο των Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκε στο σημείο ώστε να διαπιστώσει αν με την πρόσκρουση του οχήματος μετακινήθηκε κάτι από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.