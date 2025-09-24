Ο 21χρονος Παλαιστίνιος που επιτέθηκε σε περαστικό με μπουκάλι και κατόπιν δάγκωσε αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει, είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, όπως ανακάλυψαν οι αστυνομικοί.

Ο νεαρός, κατά τη προσαγωγή του στο αστυνομικό τμήμα, έδωσε αρχικά διαφορετικό όνομα από το πραγματικό του.

Όταν όμως οι αστυνομικοί τον δαχτυλοσκόπησαν και αναζήτησαν μέσω των αποτυπωμάτων του αν έχει εμπλακεί σε άλλες παράνομες ενέργειες, διαπίστωσαν πως όχι μόνο λεγόταν διαφορετικά από το όνομα που έχει πει αλλά και το ότι είχε συλληφθεί άλλες 8 φορές.

Συγκεκριμένα:

Στις 21/4/22 είχε συλληφθεί στη Σάμο για παράνομη είσοδο στη χώρα και του είχε δωθεί χαρτί για Διοικητική Απέλαση.

Στις 27/7/23 συνελήφθη στην Κω για σωματικές βλάβες.

Την 1/6/2024 συνελήφθη στην ομόνοια, όπου και πέρασε αυτόφωρο για σωματικές βλάβες, αντίσταση και απείθεια.

Στις 28/2/2025 Συνελήφθη στον Κολωνό επειδή δεν είχε χαρτιά και του ορίστηκε 2η διοικητική απέλαση.

Στις 3/3/2025 συνελήφθη πάλι στον Κολωνό για αντίσταση και απείθεια.

Στις 15/6/2025 είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για φθορές.

Στις 30/7/2025 Συνελήφθη πάλι στην Ομόνοια για φθορές και σωματικές βλάβες.

Ετοιμάζεται η απέλασή του

Όπως έχει ήδη αναγγείλει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα, η Υπηρεσία Ασύλου προχωρά άμεσα στη διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η διαδικασία για τον 21χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη μετά τα βίαια περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός, γεννημένος το 2001 και υπήκοος Παλαιστίνης, βρίσκεται παράνομα στη χώρα, καθώς η άδεια διαμονής του είχε λήξει από τις 29 Ιουνίου 2025 και δεν είχε μπει στη διαδικασία ανανέωσης.

Διαθέτει ενεργό ταξιδιωτικό έγγραφο, ενώ είχε περάσει από διαδικασία ταυτοποίησης (screening) στη Σάμο από την αστυνομία και τη Frontex.

Παράλληλα, κατείχε οικογενειακή κάρτα UNRWA, την οποία φέρουν Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι.