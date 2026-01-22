Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 30χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από διαδικτυακό ραντεβού, που είχε κανονιστεί με υποτιθέμενη ανήλικη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 20χρονη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα (21/1) στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο νεαροί δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ στο Instagram, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ενός δεκατριάχρονου κοριτσιού, μέσω του οποίου, κανόνισαν συνάντηση με τον 30χρονο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης – «παγίδα», οι δράστες του επιτέθηκαν, τον έβρισαν χυδαία και τον απείλησαν, ενώ χρησιμοποίησαν και αιχμηρό αντικείμενο. Ο 30χρονος προσπάθησε να αμυνθεί, σπρώχνοντάς τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι από μαχαίρι ενώ οι άλλοι δύο που του επιτέθηκαν, έπεσαν στο έδαφος.

Στη συνέχεια, ο 30χρονος κατάφερε να διαφύγει από το σημείο , αφήνοντας πίσω το ηλεκτρικό του πατίνι, το οποίο υφάρπαξαν οι δύο δράστες, λίγο πριν από τη σύλληψή τους, από τις αστυνομικές Αρχές.

Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι ο 23χρονος ήταν εκείνος που δημιούργησε το ψεύτικο προφίλ και έκλεισε το ραντεβού με το θύμα. Η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη των αιτιών που οδήγησαν τους δύο νεαρούς δράστες, σε αυτήν την πράξη.