Ξεκίνησε η βεβαίωση και η ηλεκτρονική αποστολή κλήσεων και προστίμων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί σε οκτώ σημεία αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω της συνεργασίας των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ Δημήτρη Παπαστεργίου, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της Τροχαίας, οι παραβάσεις, που καταγράφονται από τις κάμερες, βεβαιώνονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πολίτες στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet.

Στάλθηκαν 130 «ραβασάκια»

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026. Οι περισσότερες παραβάσεις που «βεβαίωσαν» οι κάμερες αφορούν σε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήσης κράνους από δικυκλιστές.

Τι καταγράφουν οι κάμερες

Οι κάμερες του Πιλοτικού Πληροφοριακού Συστήματος με ενσωματωμένη λειτουργικότητα αλγοριθμικής ανάλυσης Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει εγκαταστήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφουν:

παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

υπέρβαση ταχύτητας,

κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες,

μη χρήση ζώνης ή κράνους,

χρήση κινητού εν κινήσει.

Ειδικότερα, το δίκτυο των καμερών αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR) έχει ενσωματωμένη λειτουργικότητα αλγοριθμικής ανάλυσης ΤΝ, μέσω της οποίας ανιχνεύονται η μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του οχήματος που πραγματοποιεί την παραβίαση. Επιπλέον, κάνει κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, όπως για παράδειγμα παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Οι κινητές κάμερες, τις οποίες έχει εγκαταστήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταγράφουν παράνομη στάθμευση και κίνηση σε όλο το μήκος των λεωφορειολωρίδων, επί των οποίων κινούνται τα οχήματα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, καταγράφουν στοιχεία για τη δυσκολία των δρομολογίων, όπως είναι η δομική υγεία των υποδομών και η κίνηση που συνυπάρχει. Κάθε παράβαση περιλαμβάνει στοιχεία, όπως τον χρόνο, τον τόπο, την έκταση της κίνησης, ενώ αποκρύβει άλλα δεδομένα.

Κατά την καταγραφή παραβάσεων επιτρέπεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων πινακίδας για την εξακρίβωση της τήρησης των κανόνων για ανασφάλιστα οχήματα, για ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και δακτύλιο.

Θα τοποθετηθούν 1.000 ακόμη κάμερες

Στο πλαίσιο της επέκτασης του έργου, το 2026 προβλέπεται να τοποθετηθούν περίπου 1.000 κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ η ανάπτυξη του δικτύου θα συνεχιστεί και το 2027. Παράλληλα, αναμένεται να έχουν εγκατασταθεί περί τις 300 κινητές κάμερες περί τις αρχές του 2027.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, προβλέπεται η λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.) από τον φορέα ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ, μέσω του οποίου θα καταγράφονται και θα διαχειρίζονται ψηφιακά οι παραβάσεις, με δυνατότητες αυτόματης καταγραφής μέσω καμερών, ηλεκτρονικής έκδοσης και επίδοσης κλήσεων, υποβολής ενστάσεων και ηλεκτρονικής πληρωμής προστίμων. Η πλήρης ανάπτυξη του Συστήματος θα υλοποιηθεί σταδιακά το επόμενο διάστημα.