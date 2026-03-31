Η αποστολή των πρώτων 130 κλήσεων, μέσω των καμερών AI (κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη) έχει ήδη ξεκινήσει από το Σάββατο (28/3). Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά προσοχή στις απάτες, μετά από την έναρξη αποστολής των κλήσεων στα κινητά τηλέφωνα.

Έγινε η πρώτη αποστολή των ψηφιακών κλήσεων

Ειδικότερα, οι πρώτες 130 κλήσεις, κυρίως για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από οδηγούς αυτοκινήτων και μη χρήσης κράνους από δικυκλιστές, έφτασαν στα κινητά των παραβατών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) από το περασμένο Σάββατο (28/3).

Προσοχή στις απάτες – Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά προσοχή στις απάτες μετά την έναρξη αποστολής κλήσεων που βεβαιώνονται από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «το μήνυμα που θα σας έρθει, ΔΕΝ περιέχει κάποιον σύνδεσμο». Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει, επίσης, ότι τα έγγραφα κλήσης αναρτώνται μόνο στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr, δημοσιεύοντας και μια φωτογραφία για το φαίνεται το μήνυμα που αποστέλλεται.

