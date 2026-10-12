Σημαντικές αλλαγές στο ψηφιακό τοπίο και στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αναμένεται να επιφέρει το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που θέτει ηλικιακά όρια για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο παρουσιάζεται σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 11:00 στο Μποδοσάκειο Μέγαρο.

Τις λεπτομέρειες των νέων διατάξεων, ενόψει της κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή, θα εξειδικεύσουν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Φραγή στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Στον πυρήνα της νέας ελληνικής ρύθμισης βρίσκεται η απαγόρευση της πρόσβασης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Οι νέοι κανόνες, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, προβλέπουν ρητά πως ως ελάχιστο όριο ηλικίας για τη δημιουργία λογαριασμού ορίζονται τα 15 έτη (όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου).

Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση ηλικίας

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχεται αποτελεσματικά η ηλικία των χρηστών. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η ευθύνη βαραίνει τους ίδιους τους παρόχους (τις πλατφόρμες), οι οποίοι καλούνται να βρουν και να ενσωματώσουν κατάλληλες και αξιόπιστες λύσεις, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα δεδομένα που συλλέγουν για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Το νομοσχέδιο δεν επιβάλλει τη χρήση μίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Ωστόσο, ψηφιακά εργαλεία όπως το Kids.gov.gr Wallet και το Gov.gr Wallet προτείνονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα που πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλες, ισοδύναμες τεχνολογικές λύσεις.

Ο ρόλος της Ευρώπης και το EU KIDS Act

Το ελληνικό σχέδιο στοχεύει αυστηρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας παράλληλα με την ευρύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, το EU KIDS Act. Το ευρωπαϊκό σχέδιο κανονισμού (το οποίο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο νομοθετικής διαδικασίας) επιδιώκει να βάλει κανόνες σε όλο το φάσμα του ψηφιακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο, των διαδικτυακών παιχνιδιών και των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Βάσει της ευρωπαϊκής πρότασης, δεν θα επιτρέπεται στους γονείς να παρέχουν συγκατάθεση για τη δημιουργία πλήρους λογαριασμού σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Για τις ηλικίες 13-15 ετών, ίσως υπάρξει δυνατότητα για έναν «ειδικό, περιορισμένο λογαριασμό» -με αυστηρά γονικά εργαλεία, ημερήσιο όριο μίας ώρας και έλεγχο επαφών- αρκεί να τον ανοίξει ο γονέας.

Το βάρος της συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, πέφτει στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να διασφαλίσουν την τήρηση των ορίων, να υποβάλλουν σχέδια συμμόρφωσης και να υπόκεινται σε ανεξάρτητους ελέγχους.