Σε πλήρη υποχρεωτική εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε μια σειρά από νέους επαγγελματικούς κλάδους, με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Με την ένταξη αυτών των νέων κατηγοριών, το μέτρο επεκτείνεται σε περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μισθωτών που καλύπτονται ψηφιακά σε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια. Πλέον, η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία καταγράφεται ψηφιακά στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για χιλιάδες επιχειρήσεις.

Πού είναι υποχρεωτική από σήμερα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας από σήμερα αφορά τους εξής κλάδους:

Τομέας Υγείας: Νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα (εξαιρούνται οι ιατροί).

Τηλεπικοινωνίες

Υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης

Κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής

Καθαριστήρια

Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων

Το επόμενο κύμα τον Νοέμβριο

Το υπουργείο έχει ήδη δρομολογήσει την επόμενη φάση επέκτασης του μέτρου. Από τις 16 Νοεμβρίου 2026, μετά τη λήξη της πιλοτικής περιόδου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα γίνει υποχρεωτική και για τους εργαζομένους σε:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου

Επισκευές

Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορών

Διαχείριση νερού και λυμάτων

Τυχερά παίγνια

Εντυπωσιακή αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες

Τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου είναι, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, άκρως ενθαρρυντικά, καθώς το 2025 καταγράφηκαν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες συγκριτικά με το 2024. Η τάση αυτή συνεχίζεται και το 2026, με το πρώτο οκτάμηνο του έτους να καταγράφει 6,8 εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας, αριθμός αυξημένος κατά 35,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις δηλωμένες υπερωρίες εντοπίζονται κυρίως στο χονδρεμπόριο και στις υποστηρικτικές δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου.