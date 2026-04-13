Από τις 16 Απριλίου τίθεται σε λειτουργία ένα νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της αγοράς, το οποίο θα καταγράφει τη δραστηριότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα καπνού και αλκοολούχων προϊόντων. Πρόκειται για το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου, στο οποίο όλες οι σχετικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες οφείλουν να εγγραφούν υποχρεωτικά μέσα σε λίγες ημέρες μετά το Πάσχα.

Η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό οικονομικό πρόβλημα: τα δημόσια έσοδα πλήττονται κάθε χρόνο από το παράνομο εμπόριο. Οι απώλειες εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ από το αλκοόλ και 300 εκατ. ευρώ από τα καπνικά προϊόντα, δημιουργώντας παράλληλα αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων.

Διπλός στόχος: έλεγχος και πρόληψη

–Το νέο σύστημα σχεδιάστηκε από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες με δύο βασικούς στόχους:

-Την ενίσχυση των ελέγχων και τη διαφάνεια στην αγορά

-Την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε τέτοια προϊόντα

Η πρόσβαση στο Μητρώο πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας gov.gr με τη χρήση προσωπικών κωδικών. Το σύστημα αντλεί και διασταυρώνει αυτόματα βασικά στοιχεία της επιχείρησης, διευκολύνοντας τη διαδικασία εγγραφής.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η διαδικασία εγγραφής είναι δομημένη, αλλά απαιτεί προσοχή στα στοιχεία που δηλώνονται:

–Επιλογή κάθε υποκαταστήματος ξεχωριστά, όπως εμφανίζεται στα στοιχεία της επιχείρησης

–Καταχώριση πληροφοριών για το σημείο πώλησης, όπως το είδος καταστήματος και τα προϊόντα που διαθέτει

–Δήλωση της ακριβούς τοποθεσίας μέσω ψηφιακού χάρτη

–Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πώληση σε ανηλίκους και των υγειονομικών διατάξεων.

Το νέο Μητρώο αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της παρανομίας και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προστασία των καταναλωτών.