Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται προς ψήφιση σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, οι νέες νομοθετικές διατάξεις που βάζουν οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας.

Η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας καταργεί τις ρυθμίσεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου), διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επαναφορά των συντάξεων στο 70% και την οριστική διαγραφή αναδρομικών καταλογισμών για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η ρύθμιση κατέστη εφικτή χάρη στη δημοσιονομική υπεραπόδοση από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης.

Η δήλωση της Νίκης Κεραμέως για τη νέα ρύθμιση

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τόνισε την κοινωνική σημασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας:

«Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας.»

Η κ. Κεραμέως συμπλήρωσε επίσης ότι η επίλυση της εκκρεμότητας κατέστη εφικτή λόγω του δημοσιονομικού χώρου που δημιούργησε η υπεραπόδοση από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Οι δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης:

Οι 4 μεγάλες αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, οι νέες διατάξεις επιφέρουν τέσσερις κομβικές μεταρρυθμίσεις:

Κατάργηση της μείωσης μετά την τριετία: Θεσπίζεται η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου στα αρχικά ποσοστά δικαιώματος. Όσοι είχαν υποστεί τη μείωση από το 70% στο 35%, βλέπουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται αμέσως στο 70%, διπλασιάζοντας το εισόδημά τους. Διαγραφή αναδρομικών για 75.000 συνταξιούχους: Για όσους δικαιούχους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι περικοπές του ν.4387/2016, αυτές καταργούνται οριστικά. Το Δημόσιο παραιτείται από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών, αίροντας τον κίνδυνο καταλογισμών. Διασφάλιση των δύο εθνικών συντάξεων: Περίπου 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα δική τους σύνταξη και σύνταξη χηρείας από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, διατηρούν αμφότερες τις εθνικές συντάξεις χωρίς καμία περικοπή ή αναζήτηση αναδρομικών. Διπλασιασμός εθνικής σύνταξης για ορφανά παιδιά: Τα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν πλέον την πλήρη εθνική σύνταξη από κάθε γονέα ξεχωριστά, αντί για το ήμισυ, διπλασιάζοντας το τελικό ποσό που εισπράττουν.

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