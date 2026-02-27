Η Βάσω Σκαμπαρδώνη ήταν μια εκ των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα. Πίσω της άφησε δύο μικρά παιδιά, τα οποία την Καθαρά Δευτέρα πέταξαν χαρταετό μαζί με τον πατέρα τους, κάτι που έκαναν στη μνήμη της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με το Star, τα παιδιά ζήτησαν να πετάξουν χαρταετό στο ίδιο σημείο όπως πέρυσι, λέγοντας «να φτάσει ψηλά, μέχρι τη μαμά».

Συγκεκριμένα, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, τα δύο ανήλικα ζήτησαν να πάνε 15 χιλιόμετρα έξω από τα Τρίκαλα, στο ίδιο σημείο όπου πέρυσι είχαν πετάξει χαρταετό όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Ο πατέρας βρήκε τη δύναμη και τα συνόδευσε. Όταν ο αετός άρχισε να ανεβαίνει, τα παιδιά του είπαν: «Ψηλά μπαμπά, να φτάσει στη μαμά μας».

Δείτε το συγκινητικό στιγμιότυπο:

Υπενθυμίζεται πως η Βασιλική (Βάσω) Σκαμπαρδώνη από το Φιλύρα Τρικάλων ήταν το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα της τραγωδίας στη «Βιολάντα».

Μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 3 και 5 ετών, εργαζόταν στη μπισκοτοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια.

Στο παρελθόν διατηρούσε κομμωτήριο, το οποίο αναγκάστηκε να κλείσει το 2020 λόγω της πανδημίας. Επέλεξε τη νυχτερινή βάρδια ώστε να μπορούσε να βρίσκεται τα πρωινά με τα παιδιά της.