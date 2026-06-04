Ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε ο Άγγελος Κ. το πρωί της Πέμπτης (04/06), στα Δικαστήρια της Καλαμάτας, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στην πόλη είναι ιδιαιτέρως τεταμένη.

Ο λόγος που ζητήθηκε η προθεσμία, είναι διότι η δικογραφία εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο με νέα στοιχεία, τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, σύμφωνα με τους συνηγόρους τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο άνδρας, ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 39χρονη σύζυγό του, Βασιλική, στη σορό της οποίας εντοπίστηκαν 45 χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Ο 41χρονος Άγγελος που στέρησε από τις δυο μικρές κόρες του, την μητέρα τους, είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της ενδοοικογενειακής βίας και της παραβίασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Κάθε μέρα από την περασμένη Δευτέρα που σημειώθηκε η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητα σχετικά με το δράμα που ζούσε η 39χρονη Βασιλική εδώ και 22 χρόνια.

Ο δολοφόνος παρακολουθούσε τη Βασιλική με GPS και ηχογραφούσε τα πάντα στο σπίτι

Μετά από τις έρευνες των αστυνομικών Αρχών, φανερώθηκε ότι η γυναικοκτονία αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμής, αλλά χρόνιας κακοποίησης.

Ο 41χρονος είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού (GPS tracker) στο αυτοκίνητο της 39χρονης, καθώς και «κοριούς» ακρόασης μέσα στο σπίτι. Οι Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει τα συστήματα αυτά και προχωρούν στην απομαγνητοφώνηση του υλικού.

Παράλληλα, ενοχλημένος από τη δραστηριότητά της στο διαδίκτυο, ο δράστης είχε δημιουργήσει έναν εικονικό (ψεύτικο) λογαριασμό με το ψευδώνυμο «thana_tos8511» για να κατασκοπεύει τις κινήσεις της στα social media.

Η Βασιλική περιγράφεται ως μία ήρεμη γυναίκα, η οποία δεν έδινε ποτέ δικαιώματα. Είχε πάθος με τον χορό και ανά διαστήματα, ανέβαζε υλικό από τα μαθήματα που έκανε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δράστης πέρα από το γεγονός ότι τα παρακολουθούσε με μανία από το ψεύτικο προφίλ του, πολλές φορές δεν την άφηνε και να πηγαίνει στα μαθήματα χορού.

Η απουσία της Βασιλικής είχε γίνει αισθητή πολλές φορές από συναθλητές της, οι οποίοι είχαν καταγγείλει, μάλιστα, το γεγονός στις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 39χρονη μητέρα δύο παιδιών είχε απομακρυνθεί από τον σύζυγό της και επιδίωκε να πάρει διαζύγιο, την ώρα που ο 41χρονος πίεζε για επανασύνδεση. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι η αφορμή για το έγκλημα δόθηκε το μοιραίο βράδυ, όταν η Βασιλική έλαβε ή έστειλε κάποιο γραπτό μήνυμα (SMS), γεγονός που πυροδότησε την οργή του δράστη.

«Ζούσε ένα μαρτύριο»

Οι Αρχές επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στο παρελθόν του ζευγαριού, καθώς οι καταθέσεις από συγγενείς, φίλους και γείτονες της Βασιλικής συνθέτουν το παζλ μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα βίωνε συστηματική ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον 41χρονο, ο οποίος εκδήλωνε ακραία χειριστική και ζηλότυπη συμπεριφορά.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε δικά της πρόσωπα πως φοβόταν για τη ζωή της, ωστόσο οι απειλές και ο φόβος αντιποίνων την κρατούσαν παγιδευμένη σε αυτή τη σχέση, που αρκετές φορές δοκίμασε να τερματίσει στο παρελθόν, κάνοντας όμως πίσω κάθε φορά, την τελευταία στιγμή, μετά από τις πιέσεις του δράστη.

«Ο 41χρονος δεν ισχυρίστηκε ποτέ πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας»

«Θέλω να διευκρινίσω ότι ο εντολέας μου ουδέποτε ισχυρίστηκε πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Αυτό που έχει αναφέρει είναι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από επίθεση που, κατά τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε ο ίδιος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θεωρώ ότι έχει υπάρξει παρερμηνεία των λεγομένων του», ανέφερε ο συνήγορος του γυναικοκτόνου, Γιώργος Καμβύσης.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να εξαγάγω συμπεράσματα. Την αλήθεια και τις πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης θα τις κρίνει η Δικαιοσύνη με νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Κατά την εκτίμησή μου, ο κατηγορούμενος βρισκόταν τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό σε κατάσταση σοκ, με πλήρη αδυναμία να αντιληφθεί το μέγεθος όσων είχαν συμβεί. Σταδιακά φαίνεται να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Η υπεράσπιση θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ θα προσκομιστούν και σχετικά ιατρικά έγγραφα που θεωρούμε σημαντικά για την υπόθεση. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το ενδιαφέρον του ήταν και παραμένει στραμμένο σε αυτά», τόνισε ο δικηγόρος του.