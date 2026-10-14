Νέα απάτη με τη μέθοδο του «ΔΕΔΔΗΕ» σημειώθηκε στο Ψυχικό με θύματα δύο γυναίκες.

Οι δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής ηλεκτροδότησης και κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ από το πρώτο θύμα.

Λίγο αργότερα καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό στην ίδια περιοχή με την ίδια μεθοδολογία και οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τους υπαίτιους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτήδειοι τηλεφώνησαν αρχικά σε μια γυναίκα που μένει στο Ψυχικό και συστήθηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Της έκαναν λόγο για ενδεχόμενο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, την έπεισαν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος διακοπής ρεύματος και την καθοδήγησαν να συγκεντρώσει τα χρήματά και τα κοσμήματα της σε συγκεκριμένο σημείο έξω από σπίτι.

Η γυναίκα πείστηκε, ακολούθησε τις οδηγίες των δραστών και εκείνοι άρπαξαν τα τιμαλφή και τα χρήματα αξίας 100.000 ευρώ. Αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, όμως οι δράστες είχαν ήδη τραπεί σε φυγή.

Το δεύτερο περιστατικό απάτης σημειώθηκε λίγη ώρα αργότερα στην ίδια περιοχή. Και πάλι οι δράστες έπεισαν τη γυναίκα να αφήσει την περιουσία της εκτός του σπιτιού με το ίδιο πρόσχημα. Δυστυχώς και αυτή η γυναίκα εξαπατήθηκε.

Η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει αυτές τις δύο υποθέσεις και εκτιμά πως οι δράστες των περιστατικών είναι οι ίδιοι. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.