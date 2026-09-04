Αίσιο τέλος φαίνεται να λαμβάνει η επικίνδυνη πυρκαγιά που αναστάτωσε το απόγευμα της Παρασκευής τους κατοίκους στο Ψυχικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της.

Η πύρινη εστία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:00 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, σε κοντινή απόσταση από την οδό Περσέως. Οι φλόγες εντοπίστηκαν στο υψηλότερο σημείο της περιοχής, ακριβώς στα φυσικά όρια που «χωρίζουν» το Ψυχικό με το άνω τμήμα του Άλσους Βεΐκου και τον δήμο Γαλατσίου. Λόγω του υψομέτρου και των καιρικών συνθηκών, ο καπνός ήταν έντονα ορατός από μεγάλο μέρος του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Ισχυρή και άμεση κινητοποίηση

Για την αποτροπή της επέκτασης της φωτιάς στο περιαστικό δάσος στήθηκε ταχύτατα μια μεγάλη επιχείρηση. Στο μέτωπο αναπτύχθηκαν και επιχείρησαν 64 πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δύο ελικόπτερα και υδροφόρα οχήματα του Δήμου Ψυχικού.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια

Αν και ο κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει, οι Αρχές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο πώς ξεκίνησε η φωτιά. Για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσης του συμβάντος, έχει ήδη αναλάβει δράση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.