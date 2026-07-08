Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Πτολεμαΐδας το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου με άνδρα που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε αμέσως και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε στην οδό Φιλίππου 7 στην περιοχή του Παλαιού Πάρκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που εκτελούσε εργασίες ηλεκτρολογικής φύσης στον φωταγωγό της πολυκατοικίας, έπεσε από τον φωταγωγό της οικοδομής, και συγκεκριμένα από τον 3ο όροφο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε, έχοντας τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως ο τραυματίας εξετάστηκε από τους γιατρούς και είναι καλά στην υγεία του. Έφερε τραυματισμούς στο πόδι, αλλά δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό.

Πηγή: E- Ptolemaios